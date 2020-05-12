Финансовые новости
- |
- 12.05.20
- |
- 14:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса
10:56 12.05.2020 |
В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В частности, во всех федеральных землях Германии поэтапно смягчаются меры ограничения социальных контактов. Начиная с понедельника, 11 мая, разрешено встречаться представителям минимум двух домашних хозяйств (семей), открываются большие магазины, в некоторых регионах - рестораны. Однако остается обязательным строгое соблюдение гигиенических правил.
Во Франции людям вновь разрешено выходить на улицу без пропусков. Снимаются ограничения на занятия спортом и прогулки. Магазины возобновляют работу, в то же время рестораны и бары по-прежнему закрыты. За исключением школ, повсеместно предписано соблюдать строгие меры гигиены и социальную дистанцию.
Работу предлагается по возможности продолжать из дома, чтобы избежать переполненного общественного транспорта. Кинотеатры, казино, бассейны, фитнес-центры и места для кемпинга останутся закрытыми до начала июня. Аналогичные меры с 11 мая начинают действовать и в Швейцарии.
В Бельгии вновь открываются магазины, но при соблюдении строгих мер гигиены. Каждому домохозяйству разрешено принимать в гостях до четырех человек. Однако посетители должны быть одни и те же и посещать лишь только это домохозяйство. Рестораны, бары и кафе остаются закрытыми.
Мадрид и Барселона остаются на карантине
В Испании - одной из стран ЕС, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, - впервые почти за два месяца вновь разрешено выходить на улицу половине 47-миллионного населения страны, но при строгом соблюдении социальной дистанции. Ресторанам позволено возобновить обслуживание клиентов в ограниченном объеме и только на открытом воздухе. В кругу семьи и друзей теперь могут собираться до 10 человек.
Послабления распространяются на Балеарские острова, включая Мальорку, Страну басков и ряд других регионов. В то же время Мадрид и Барселона из-за опасений по поводу второй волны эпидемии пока остаются на карантине.
В Англии разрешили работу в офисах
В Англии людям, не имеющим возможности работать удаленно, с 11 мая разрешено вернуться в офисы при соблюдении строгих правил гигиены и социальной дистанции. С 13 мая разрешены неограниченные прогулки и занятия спортом в кругу семьи. До сих пор жителям Англии разрешалось покидать дома для прогулки или занятий спортом лишь один раз в день. Вновь позволены поездки на побережье или в национальные парки.
Все эти ограничения не распространяются на другие районы Великобритании - Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.
В Нидерландах открывают начальные школы
В Нидерландах после двухмесячной паузы вновь открываются начальные школы. На первом этапе школы каждый день будут принимать по половине учеников. Возобновляют работы детские сады, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и массажа. Вновь разрешен спорт на открытом воздухе, но без телесного контакта и при соблюдении полутораметровой дистанции.
В Норвегии в школы возвращаются и старшеклассники. Последние две недели школу здесь посещали лишь учащиеся первых и четвертых классов. В Финляндии школы возобновят работу с 14 мая. В столице Сербии Белграде открываются садики и школы для детей, родители которых должны работать.
В Дании возобновляют работу все магазины розничной торговли, включая торговые центры. Аналогичные меры начинают действовать и в Греции. По словам властей, в результате на работу смогут вернуться до одной трети всех трудящихся. Помимо этого, в Греции возвращаются в гимназии учащиеся выпускных классов.
В Чехии открываются кинотеатры
В Чехии возобновляют работу музеи, галереи, кинотеатры и концертные залы. В залы допускается не больше 100 посетителей, которые должны соблюдать социальную дистанцию. Вновь разрешен заграничный туризм с использованием автобусов, железнодорожного транспорта и самолетов. Иностранцам по-прежнему не разрешено въезжать на территорию Чехии.
Литва вновь открыла въезд для граждан стран ЕС и иностранцев с визами, однако всех въезжающих будут отправлять на двухнедельный карантин. Исключения распространяются лишь на лиц, регулярно ездящих в Литву на работу, бизнесменов и студентов из Польши, а впоследствии - и из Эстонии и Латвии. С 15 мая страны Балтии открывают совместные границы.
В Эстонии открываются торговые центры вместе с ресторанами и кафе. Кинотеатры и игровые площадки в торговых центрах останутся закрытыми. В Словении открываются отели менее чем на 30 мест, парки отдыха и места для кемпинга. В Хорватии возобновляют работу рестораны с обслуживанием на открытом воздухе. Путешествия по стране вновь разрешены, но с ограничениями. Вновь открываются детские сады и начальные школы.
В Италии, Австрии, Польше, Словакии, Латвии и Венгрии значительных изменений пока не планируется.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война на Донбассе. Как стреляли в «праздничную» неделю и чего ждать с появлением «зеленки»
|В Минэнерго заявили о необходимости повысить стоимость электроэнергии с АЭС
|НБУ 8 мая отдал межбанковский валютный рынок на откуп Ситибанку и доллар пошёл вверх
|Олигархи, улица и выборы в ОРДЛО: Карта для Банковой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дания выдала последнее разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу
|Трамп выступил против пересмотра торговой сделки с Китаем
|В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса
|Великобритания планирует ввести двухнедельный карантин для туристов
|Из-за дешевой нефти Саудовская Аравия прощается с прежней жизнью
|Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на миллион баррелей в сутки
Это интересно
|Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером
|Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты
|Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее
|В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином
|Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом