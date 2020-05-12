Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на миллион баррелей в сутки

Саудовская Аравия снизит добычу нефти в июне на один млн баррелей в сутки, сообщает саудовское государственное информагентство SPA в понедельник, 11 мая, со ссылкой на министра энергетики страны Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда. Это решение принято в дополнение к обязательствам, взятым в апреле в рамках соглашения ОПЕК+ (организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры).

Цель дополнительного сокращения - поддержать стабильность на мировом рынке нефти, отмечается в сообщении. Так, с июня саудовская компания Saudi Aramco снизит уровень добычи в общей сложности до 7,492 млн баррелей в сутки. При этом уже в мае компания, согласно предписанию Минэнерго, должна будет "с согласия своих клиентов стремиться" к сокращению уровня добычи, сообщается далее.

Самый низкий уровень добычи нефти за последние 18 лет

Уровень добычи почти в 7,5 млн б/с станет для Эр-Рияда самым низким с середины 2002 года, отмечает информагентство Bloomberg.

12 апреля страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти. Согласно ему, Саудовская Аравия согласилась снизить добычу почти до 8,5 млн баррелей в сутки. Такие же обязательства приняла на себя и Россия.