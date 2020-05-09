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Коронавирус: Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС
22:29 08.05.2020 |
Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня. Причина введенных ограничений - пандемия коронавирусной инфекции. Соответствующую рекомендацию Еврокомиссия опубликовала в пятницу, 8 мая.
"Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали предпринимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой", - отметили в Еврокомиссии. В исполнительном органе ЕС добавили, что из-за этого странам объединения следует продлить ограничения на въезд на внешних границах. Как известно, ранее Еврокомиссия рекомендовала начинать открытие с внутренних границ ЕС, и лишь после этого переходить к внешним граница. Этот совет остается в силе, уточнили в Брюсселе.
"Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы отменим ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для нерезидентов, а также для путешествий, не являющихся необходимыми", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
Эта рекомендация адресована 30 странам. Речь идет о 26 членов Шенгенской зоны, а также о четырех ассоциированных с ней странах: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.
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