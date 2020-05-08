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Пенсионный фонд Норвегии впервые в истории вынужден будет продавать активы
15:59 08.05.2020 |
Пенсионный фонд Норвегии (GPFG), крупнейший государственный фонд в мире, объемом более триллиона долларов, впервые в истории вынужден будет продавать активы, передает Bloomberg.
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Фонд основан в 1990 г. и формируется из нефтяных сверхдоходов. Скандинавское королевство является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире.
Из расчета на каждого норвежца в фонде находится $190 тыс. Организации принадлежат около полутора процентов всех акций в мире. В начале апреля она понесла убытки в размере $113 млрд из-за обрушения стоимости акций.
Председатель норвежского Центробанка Ойстен Олсен подчеркнул, что пенсионный фонд имеет право на продажу активов, и никаких проблем с этим не ожидается. Предполагается, что первым делом организация начнет избавляться от облигаций. Какая сумма потребуется, неизвестно, но на данный момент дефицит бюджета Норвегии в 2020 г. оценивают в $20 млрд.
Как сообщал enkorr, из-за падения спроса и цен на нефть норвежский нефтегазовый концерн Equinor был вынужден уменьшить прогнозы по нефтедобыче и одобрить программу сокращения своей активности в 2020 году.
В начале 2019 г. руководство GPFG приняло решение избавиться от ценных бумаг ряда компаний, которые занимаются разведкой и добычей нефти и газа. В частности речь шла об акциях Chesapeake, Cairn Energy, Tullow Oil, «Новатэка» и «Башнефти». На конец 2018 г. компании, занимающиеся исключительно разведкой и добычей нефти и газа, составляли 1,2% портфеля фонда.
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