Пенсионный фонд Норвегии впервые в истории вынужден будет продавать активы

Пенсионный фонд Норвегии (GPFG), крупнейший государственный фонд в мире, объемом более триллиона долларов, впервые в истории вынужден будет продавать активы, передает Bloomberg.

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.

Фонд основан в 1990 г. и формируется из нефтяных сверхдоходов. Скандинавское королевство является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире.

Из расчета на каждого норвежца в фонде находится $190 тыс. Организации принадлежат около полутора процентов всех акций в мире. В начале апреля она понесла убытки в размере $113 млрд из-за обрушения стоимости акций.

Председатель норвежского Центробанка Ойстен Олсен подчеркнул, что пенсионный фонд имеет право на продажу активов, и никаких проблем с этим не ожидается. Предполагается, что первым делом организация начнет избавляться от облигаций. Какая сумма потребуется, неизвестно, но на данный момент дефицит бюджета Норвегии в 2020 г. оценивают в $20 млрд.

Как сообщал enkorr, из-за падения спроса и цен на нефть норвежский нефтегазовый концерн Equinor был вынужден уменьшить прогнозы по нефтедобыче и одобрить программу сокращения своей активности в 2020 году.

В начале 2019 г. руководство GPFG приняло решение избавиться от ценных бумаг ряда компаний, которые занимаются разведкой и добычей нефти и газа. В частности речь шла об акциях Chesapeake, Cairn Energy, Tullow Oil, «Новатэка» и «Башнефти». На конец 2018 г. компании, занимающиеся исключительно разведкой и добычей нефти и газа, составляли 1,2% портфеля фонда.

