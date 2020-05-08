Норвегия отменит почти все карантинные ограничения до 15 июня

Правительство Норвегии объявило график постепенной отмены карантина, согласно которому большинство из них прекратят действовать до 15 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Согласно плану, ограничения в Норвегии будут сняты поэтапно, последние меры, как ожидается, исчезнут до 15 июля.

Эспен Роструп Накстад из Норвежской дирекции здравоохранения заявил, что Норвегия сейчас оказалась в другой ситуации, чем та, что была в марте, когда о вирусе было мало известно.

Он сказал, что во избежание второй волны инфекции норвежцам придется продолжать соблюдать меры социального дистанцирования и находиться в карантине в случае болезни.

С 7 мая уже разрешено собираться группами до 20 человек при условии сохранения дистанцирование не менее одного метра. Публичные мероприятия до 50 человек разрешаются, если есть ответственный организатор.

Спортивные мероприятия допускают участие до 20 человек, спортивные залы могут открываться, но без общих раздевалок. Работодатели должны обеспечить, чтобы работники могли держать расстояние не менее одного метра.

С 11 мая возобновляется учеба в школах. Также начинают работать автошколы, лотереи и подобные учреждения.

С 1 июня смогут открыться бары, которые не подают еду, парки развлечений, а также будут обнародованы новые рекомендации по путешествиям для досуга.

С 15 июня позволят события с участием до 200 человек, спортзалы и фитнес-центры, а также общественные бассейны снова смогут открыться.

Высшая футбольная лига Норвегии 16 июня возобновит проведение матчей.