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Минюст США закрыл дело против Майкла Флинна, обвинявшегося в тайных связях с Москвой
08:54 08.05.2020 |
Министерство юстиции США официально заявило о прекращении уголовного дела в отношении бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Он был уволен после того, как дезинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих переговоров с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым в числе прочего обсуждал возможность отмены антироссийских санкций. В январе 2017 года Флинн также дал ложные показания об этом и агентам ФБР.
Флинн поначалу сотрудничал со следствием и признал свою вину на суде, но позже сменил адвокатов, отказался от признательных показаний и утверждал, что и прокуратура, и его прежние защитники вынудили его оговорить себя.
В последние недели президент Трамп неоднократно называл дело, возбужденное против отставного генерала "заговором спецслужб", а его самого - "полностью невиновным человеком". Бывший генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Бромвич назвал решение о прекращении уголовного дела против Флинна политически мотивированным и черным днем для минюста США.
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