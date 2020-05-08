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В Госдепе обвинили РФ в подрыве мирного процесса в Сирии и Ливии
08:51 08.05.2020 |
Москва использует "региональные конфликты в своих узких политических и экономических интересах" и подрывает политический мирный процесс в Сирии и Ливии. Такое мнение высказал первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. Полный текст спецбрифинга с ним американское внешнеполитическое ведомство разместило на своем сайте в четверг, 7 мая.
"Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, но одновременно с этим она занимается деятельностью, которая подрывает политический мирный процесс и расширяет конфликт", - полагает Робинсон. По его оценкам, "неконструктивное поведение" РФ на Ближнем Востоке усилилось с 2015 года.
"Военной победы в Сирии ожидать не следует"
В свою очередь спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выразил осторожный оптимизм по поводу возобновления сотрудничества с РФ в целях прекращения войны в этой стране. "Россия, может быть, сейчас более готова - мы видели некоторые намеки на это в российских СМИ и в ряде действий РФ - занять более гибкую позицию по конституционному комитету (В Сирии. - Ред.)", - предположил спецпредставитель.
"Возможно, они (российские политики. - Ред.) снова захотят поговорить с нами о том, как решить эту проблему", - не исключил Джеффри, добавив, что Москве должно быть понятно, что военной победы в Сирии ожидать не следует, "во всяком случае - в скором времени".
Ранее информагентства распространили выдержки из доклада независимых наблюдателей, представленного Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии. В соответствии с содержащимися в отчете оценками, наступление командующего "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара в Ливии поддерживают от 800 до 1200 наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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