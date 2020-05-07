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Сейм Польши разрешил голосовать на выборах президента по почте
13:32 07.05.2020 |
Нижняя палата парламента Польши - Сейм в четверг, 7 мая, преодолела вето Сената (верхней палаты), который ранее высказался за запрет голосования по почте на выборах президента страны. Теперь закон должен подписать президент Польши Анджей Дуда.
Таким образом, польские граждане, желающие участвовать в выборах главы государства, смогут отправить конверт с избирательным бюллетенем и подписанным заявлением о личном и тайном голосовании. Дата выборов остается неизвестной.
Первый тур должен был состояться 10 мая, но из-за развития коронавирусной инфекции был перенесен. Оппозиция выступает против голосования по почте, ссылаясь на то, что вряд ли удастся вовремя доставить бюллетени 30 млн польских избирателей.
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