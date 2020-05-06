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Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
15:31 06.05.2020 |
Американский гигант Microsoft инвестирует миллиард долларов в Польшу для построения крупнейшего в Центральной и Восточной Европе центра обработки данных.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wprost.
Американская компания стала партнером Национального облачного оператора, созданного государственным банком PKO BP и Польским фондом развития для ускорения цифровизации бизнеса и государственного управления. Это будет самая большая инвестиция в IТ в истории Польши.
Партнерство Microsoft и облачного оператора является частью проекта Digital Valley Poland, объединяющего предприятия, государственные учреждения и университеты. Проект рассчитан на следующие семь лет и предусматривает строительство в Польше нового локального центра обработки данных, который станет частью глобального облака Microsoft.
Центр обработки данных будет построен в Варшаве или вблизи столицы. Microsoft выделит деньги не только на строительство и инфраструктуру, но и на обучение программистов, инженеров, архитекторов.
"Это (инвестиции - Ред.) доказывает, что польский цифровой рынок остается привлекательным даже во времена, когда мировая экономика переживает кризис", - прокомментировал премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Польша может быть технологическим сердцем Европы", - заявил генеральный директор Microsoft Polska Марк Логран, объявляя об инвестиции.
Польша стремится позиционировать себя как региональный центр технологий.
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