Сенат Польши не поддержал выборы президента по почте

Сенат Польши отклонил законопроект, который предлагает проведение выборов президента с помощью почтового голосования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Голосование, которое сначала было назначено на среду, прошло во вторник после 21:00, после целого дня дебатов. В голосовании приняли участие 86 сенаторов. 50 высказались против законопроекта, 35 - за, а один воздержался.

Теперь акт вернется в Сейм - нижнюю палату польского парламента. Для отклонения возражений Сената в этой палате необходимо абсолютное большинство голосов - на один голос больше, чем за все остальные голоса (против и воздержавшихся).

В Сейме, который насчитывает 460 депутатов, в настоящее время правящая партия PiS имеет 235 голосов, из которых 18 - члены коалиционного соглашения, их лидер Ярослав Говин против майских выборов.

Предварительно планируется, что нижняя палата польского парламента рассмотрит документ в четверг, 7 мая.

Ранее к бойкоту президентских выборов, которые должны состояться 10 мая, призвал бывший премьер-министр Польши и експрезидент Европейского совета Дональд Туск, отметив, что "ситуация, которую подготовило правительство, не будет иметь ничего общего с выборами", а еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что если президентские выборы в Польше состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если голосование будет происходить по почте.

Напомним, вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал верхнюю палату парламента Сенат ускорить работу, которая позволит провести президентские выборы 10 мая путем почтового голосования в связи с пандемией.