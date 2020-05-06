Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?

Вакцина Бацилла Кальмета - Герена, более известная как БЦЖ (Bacille Calmette-Guérin) - на сегодняшний день единственная доступная и рекомендованная ВОЗ вакцина против туберкулеза - эффективна не от всех форм этого заболевания. Работы по созданию безопасной, доступной и более эффективной противотуберкулезной вакцины ведутся во многих научных лабораториях по всему миру. Ученые Института инфекционной биологии имени Макса Планка (Max-Planck-Institut) в Берлине с помощью генетической модификации БЦЖ разработали новую вакцину-кандидат VPM1002. По оценке немецких специалистов, она может быть гораздо эффективнее, чем ее предшественница.

Клинические испытания планируется завершить в течение нескольких ближайших лет, после чего можно будет начать промышленное производство вакцины. Однако в последние месяцы немецкие ученые изучают воздействие VPM1002 не только на бактерии, которые вызывают туберкулез, но и на SARS-CoV-2. Поводом для этого стали несколько научных исследований, результаты которых появились в марте. Их авторы утверждали, что вакцина БЦЖ снижает уровень смертности от коронавирусной инфекции, и допускали, что она, возможно, облегчает тяжелое течение COVID-19.

VPM1002 укрепляет иммунную систему

Профессор Штефан Кауфман (Stefan Kaufmann) - глава отделения иммунологии Института имени Макса Планка. Именно он руководил работами по созданию вакцины-кандидата VPM1002. По его словам, исследования защитного эффекта вакцины БЦЖ на коронавирусные инфекции во многом обнадеживали.

"Контролируемые исследования продемонстрировали, что БЦЖ действительно может защитить от вирусных заболеваний дыхательных путей. Бацилла Кальмета - Герена стимулирует врожденный иммунитет, и с ее помощью можно укреплять защиту от вирусных респираторных инфекций. Поскольку вакцина-кандидат VPM1002 создана с помощью генетической модификации БЦЖ, она должна оказывать аналогичный эффект", - заявил профессор Кауфман в интервью DW, добавив, что это позволяет надеяться на эффективность VPM1002 и в борьбе с COVID-19.

Исследования на мышах показывают, что VPM1002 активирует иммунную систему и таким образом может значительно ослабить тяжелое течение вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Вакцина или даже патоген всегда стимулируют два типа собственной защиты организма. Один из них - врожденный или неспецифический иммунитет. Он способен очень быстро нейтрализовать действие патогенов, уничтожая их. Второй тип - приобретенный или специфический иммунитет. "Взаимодействие этих двух иммунитетов обеспечивает наилучшую иммунную реакцию и наилучшую эндогенную защиту", - объясняет Кауфман.

Началась третья фаза клинических испытаний

Немецкий Институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut) уже одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний по воздействию вакцины VPM1002 на COVID-19. С начала мая они проходят в различных немецких больницах, в том числе в Медицинском университете Ганновера (MHH).

Цель испытаний - проверить, активирует ли новая противотуберкулезная вакцина неспецифический иммунитет. "В этом случае вакцинирование поможет облегчить тяжелое протекание коронавирусной инфекции", - объясняет Якобус Бош (Jacobus Bosch), член группы ученых, которая под руководством профессора Кристофа Шиндлера (Christoph Schindler) исследует влияние VPM1002 на COVID-19.

"Работы, которые ведутся в Ганновере, нацелены на то, чтобы установить, насколько эффективна новая противотуберкулезная вакцина в условиях нынешней пандемии коронавируса", - рассказывает Бош. На первом этапе в общенациональном исследовании участвовали 10 000 медицинских работников из клиник по всей Германии - представители группы, особо подверженной опасности заражения коронавирусом.

"На втором этапе мы планируем изучить эффективность усовершенствованной противотуберкулезной вакцины для людей старше 60 лет, - указывает руководитель научной группы Кристоф Шиндлер. - Основной вопрос заключается в том, сможет ли VPM1002 обеспечить надежную защиту от коронавируса пожилым людям, входящим в особую группу риска". Во второй фазе испытаний примут участие 2000 добровольцев из разных регионов Германии.

VPM1002 как временное решение

Впрочем, даже если результаты тестов докажут эффективность новой противотуберкулезной вакцины в борьбе с COVID-19, ученые не должны прекращать попыток создать специальную вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, уверен Штефан Кауфман. Производить VPM1002 в больших масштабах для успешного лечения COVID-19 можно будет до тех пор, пока не будет найдено новое эффективное средство против этого заболевания.

"Речь идет не о миллионах, а о десятках, даже о сотнях миллионов доз, необходимых в короткое время, - подчеркивает Кауфман. - Это важно еще и потому, что запасы противотуберкулезной вакцины БЦЖ довольно скудны, и ВОЗ всерьез обеспокоена тем, что ее не хватит для вакцинации младенцев в тех странах, где распространен туберкулез".

Производить VPM1002, по всей вероятности, будут в Индии. Новая противотуберкулезная вакцина уже была лицензирована Институтом сыворотки Индии. Этот крупнейший производитель вакцин в мире обладает необходимыми производственными мощностями для изготовления VPM1002.

Говорить об эффективности новой вакцины против SARS-CoV-2 пока рано

Несмотря на обнадеживающий ход исследований по воздействию VPM1002 на SARS-CoV-2, профессор Штефан Кауфман сдержан в своих оценках. "Когда вспыхнула пандемия COVID-19, некоторые ученые сравнивали риск заражения коронавирусом и число заболеваний в странах, где проводилась вакцинация БЦЖ, и в странах, где ее не было. И действительно, некая связь присутствовала", - подтверждает ученый.

Однако же, предупреждает Кауфман, интерпретировать результаты этих исследований нужно с крайней осторожностью, поскольку различия в эпидемиологической ситуации в этих странах могут объясняться не только вакцинацией населения БЦЖ, но и другими факторами. Но повод для проведения исследований, безусловно, есть, полагает профессор.

В этом уверены и ученые в Ганновере. "Мы считаем исследования новой противотуберкулезной вакцины VMP1002 многообещающими, - говорит Якобус Бош. - Вакцина влияет на усиление неспецифического иммунного ответа организма, и тем самым она может оказаться эффективной против вируса SARS-CoV-2. Но для окончательных выводов придется дождаться результатов клинических испытаний".