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Торговые переговоры Лондона и Вашингтона стартовали онлайн
08:29 06.05.2020 |
США и Великобритания во вторник, 5 мая, запустили первый раунд переговоров для заключения соглашения о зоне свободной торговле.
"США - наш крупнейший торговый партнер, и увеличение объемов трансатлантической торговли может помочь нашим экономикам восстановить свои объемы после проблем, вызванных коронавирусом. Мы хотим заключить амбициозную сделку, которая откроет новые возможности для нашего бизнеса", - подчеркнула министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.
Первый этап продлится 14 дней
Переговоры с участием торговых представителей на фоне пандемии коронавируса будут проходить онлайн. Они предполагают вовлечение свыше 300 сотрудников и должностных лиц США и Великобритании, которые будут работать в почти 30 специальных группах. Пауза между отдельными раундами составит около шести недель. Первый этап продлится порядка 14 дней.
"Это будет очень честная сделка"
Для Вашингтона в 2020 году это первый торговый диалог подобного масштаба. Лондон, в свою очередь, уже начал консультации с Брюсселем после "Брекзита" в ночь на 1 февраля, когда Великобритания вышла из состава ЕС после 47 лет пребывания в европейском сообществе.
Президент США Дональд Трамп уже неоднократно обещал Лондону всеобъемлющее торговое соглашение. "У нас будет очень, очень масштабное торговое соглашение, это будет очень честная сделка", - отмечал президент в июне минувшего года, выразив уверенность, что она будет соответствовать ожиданиям обеих сторон.
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