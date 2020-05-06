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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность после предполагаемой попытки нападения на страну со стороны моря

10:08 05.05.2020 |

Мир

 

После предполагаемого нападения "террористов-наемников" правительство Венесуэлы привело армию в полную боевую готовность. "Более 25 тысяч мужчин и женщин наших вооруженных сил задействованы для того, чтобы каждый сантиметр нашей страны был свободен от наемников, незаконных вооруженных формирований и других угроз", - заявил командующий стратегическим штабом венесуэльской армии Ремихио Себайос в эфире государственного телевидения в понедельник, 4 мая.

Задержаны два гражданина США

В свою очередь глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании у побережья страны в районе порта Ла-Гуайра 15 человек, предположительно, участвовавших в попытке вторжения в страну. В их числе - два гражданина США, отметил он далее и продемонстрировал американские паспорта и другие личные документы задержанных.

По словам Мадуро, 34-летний и 41-летний американцы являются сотрудниками службы безопасности президента США Дональда Трампа. Глава Венесуэлы также заявил, что заговор был согласован с Вашингтоном, целью являлось проникновение в страну со стороны морского побережья и смещение властей в Каракасе.

Днем ранее правительство Венесуэлы сообщило о предотвращении попытки проникновения в страну из Колумбии группы наемников, намеревавшихся осуществить государственный переворот. При этом было убито восемь человек, говорится в заявлении. Власти в Каракасе обвинили в попытке вторжения Колумбию и США.
По материалам: Deutsche Welle
 

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