Пандемия коронавируса: Европа осторожно выходит из карантина

С 4 мая многие европейские страны отменили ряд мер, принятых из-за пандемии коронавируса и парализовавших общественную и деловую жизнь. Европа осторожно выходит из карантина, приноравливаясь к новой реальности, самым видимым признаком которой стали защитные маски.

Германия: штурм парикмахерских и возвращение в школы

С того момента, как стало известно, что с 4 мая в Германии снова возобновят работу парикмахерские, ни одного послабления ограничительных мер немцы, пожалуй, не ждали с таким нетерпением. В первые дни сайты многих салонов красоты то и дело обваливались, не выдерживая штурма желающих записаться на прием, телефонные линии были постоянно заняты. С таким наплывом клиентов немецкие парикмахерские еще не встречались: тем, кому не хватило терпения или удачи, придется ждать еще не одну неделю.

Правда, работать салонам красоты приходится при строгом соблюдении правил безопасности: и мастера, и клиенты должны носить защитные маски, а все процедуры, связанные с уходом за лицом, - окрашивание бровей и ресниц, бритье и уход за бородой - по-прежнему запрещены.

Сотни тысяч немецких учеников с 4 мая вновь вернулись в школы. Пока что очное преподавание возобновилось только в тех классах, которым в следующем году предстоит сдавать выпускные экзамены, и в последних классах начальных школ. Остальные школьники по-прежнему продолжают учиться в удаленном режиме. Это решение властей вызвало противоречивую реакцию: одни родители с облегчением вздыхают, другие опасаются, что открытие школ - пусть и частичное - может спровоцировать вторую волну эпидемии.

Зато исчезновение красно-белых ограничительных лент с игровых площадок во многих немецких городах обрадовало всех, у кого есть дети, - как и возобновление работы зоопарков и ботанических садов. Открылись для широкой публики также многочисленные выставки и музеи, а для верующих - церкви, синагоги и мечети: разумеется, с соблюдением правил безопасности и минимальной дистанции в полтора метра. В общественный транспорт вернулись контролеры, положив конец беззаботной жизни тех, кто за прошедшие полтора месяца привык ездить без билетов.

Италия: жители страны вновь могут выйти на улицы

В Италии стартовала вторая фаза карантина, предусматривающая значительное смягчение самых строгих в Европе ограничений, которые действовали почти два месяца. Жителям страны снова разрешено выходить из дома на прогулки и для занятия спортом, при этом пробежки разрешены только в одиночестве и не больше часа в день.

В целом в разных регионах Италии для занятий спортом действуют разные правила: где-то спортсменам разрешается отходить от дома не более чем на 200 метров, где-то ограничения другие, где-то их совсем нет. В Ломбардии, к примеру, губернатор вначале издал постановление, обязывающее во время пробежек носить маски, однако местное спортивное сообщество запротестовало, объясняя, что это опасно для здоровья: маски не позволяют рассеиваться углекислому газу, который образуется при выдыхании, и спортсмены вдыхают его обратно.

С 4 мая итальянцы опять смогут посещать родственников - небольшими группами и только в защитных масках. Снят запрет и на прогулки с детьми на свежем воздухе. Разрешили и проведение погребальных церемоний - присутствовать на них могут не более 15 человек. Рестораны и бары вновь могут предлагать посетителям еду навынос или доставку на дом, а вот парикмахерские и салоны красоты останутся закрытыми минимум до конца июня.

Миллионы людей вернулись на свои рабочие места - в Италии постепенно возобновляется производственная деятельность, открылись многие фабрики и заводы. Заработал общественный транспорт, правда, с целым рядом ограничений: ездить разрешается только сидя и с соблюдением необходимой дистанции, ожидать транспорт на остановках и станциях метро также можно лишь на расстоянии не меньше метра друг от друга. Городские власти просят жителей по возможности пользоваться велосипедами и мотороллерами, чтобы не перегружать транспортную систему.

Австрия: визиты в дома престарелых вновь разрешены

Жители Австрии вновь могут посещать родственников в домах престарелых: само собой, с соблюдением правил безопасности, главное из которых - использование защитных масок. Возобновилось очное обучение в выпускных классах школ. Ученики начальных и средних классов вернутся в школы не ранее середины мая, а старших - в начале июня.

В стране снова заработали все магазины - вне зависимости от торговой площади. Рестораны планируется открыть с 15 мая, отели - в конце месяца. Требование носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах и соблюдать минимальную дистанцию в один метр по-прежнему сохраняется.

Польша: отели - открыты, границы - закрыты

В Польше возобновили работу отели и торговые центры. Жители страны могут заниматься спортом на открытом воздухе. Пограничный контроль со странами ЕС сохранится как минимум до 13 мая - до этого же времени в страну будет запрещен въезд иностранцам.

Зато гражданам Польши, которые учатся или работают в Германии, Словакии, Чехии и Литве, и возвращаются на родину, с понедельника, 4 мая, больше не придется проводить 14 дней в карантине. Это правило не распространяется на медицинских работников и тех, кто ухаживает за пожилыми людьми.

Ослабления карантина в Венгрии, Греции и Португалии

В Венгрии с 4 мая отменен запрет на свободное передвижение по стране - естественно, с соблюдением минимальной дистанции полтора метра и использованием защитных масок в общественных местах и в транспорте. Жители страны могут выходить на прогулки в парках и посещать музеи под открытым небом. Для посетителей открылись зоопарки. Разрешено проводить церковные службы, свадьбы и похороны. Решение о возобновлении занятий в университетах будет принимать руководство вузов. Снятие ограничений пока что не распространяется на Будапешт.

В Греции жители страны снова могут выходить на улицы и без ограничений находиться на открытом воздухе, при этом они не могут покидать территорию своего региона. Открылись парикмахерские, магазины электротоваров и книжные. Обязанность носить защитные маски в общественном транспорте, лифтах и больницах сохраняется.

Португалия с 4 мая отменила режим чрезвычайной ситуации. В стране возобновили работу небольшие магазины, люди снова могут заниматься спортом на открытом воздухе. Впрочем, власти страны просят жителей по возможности оставаться дома. Разумеется, защитные маски по-прежнему остаются неизменным аксессуаром в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Испания начнет ослаблять карантин с 10 мая

В Испании, относящейся к странам, наиболее всего пострадавшим от пандемии коронавируса, выход из карантина будет осуществляться в четыре этапа. Нулевой начнется с 10 мая. Впрочем, с 26 апреля власти страны разрешили выходить на улицу детям до 14 лет в сопровождении одного взрослого. А со 2 мая совершать прогулки могут и жители страны с 14 до 70 лет - но только с 6 до 10 часов утром и с 20 до 23 вечером. Остальное время зарезервировано для детей и пожилых людей.