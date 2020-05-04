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Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра
15:54 04.05.2020 |
В апреле над Арктикой закрылась особенно крупная озоновая дыра, сообщила пресс-служба Всемирной метеорологической организации (ВМО) в пятницу, 1 мая.
Официальный представитель ВМО Клэр Нуллис на брифинге в Женеве 1 мая пояснила, что весной текущего года истощение озонового слоя достигло рекордных уровней из-за сочетания двух факторов. "Первый - сохранение в атмосфере веществ, истощающих озоновый слой", а второй - метеорологические условия. "В этом году в стратосфере у нас была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась", - заявила Нуллис.
На вопрос, было ли связано закрытие озоновой дыры с уменьшением уровня загрязнения атмосферы во время пандемии коронавируса, Нуллис ответила, что оно "не имело никакого отношения к COVID".
По данным ВМО, весной 2020 года озоновая дыра над Арктикой достигла "беспрецедентных размеров", обойдя по своим габаритам предыдущего "рекордсмена" - озоновую дыру, образовавшуюся над Арктикой в 2011 году.
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