Случайная перестрелка? Почему КНДР и Южная Корея обменялись выстрелами после возвращения Ким Чен Ына

Войска КНДР и Южной Кореи впервые за последние три года обменялись огнем в демилитаризованной зоне. По данным Сеула, с северной стороны был обстрелян пост в городе Чхорвон на границе между двумя странам.

Южнокорейские власти сообщают, что вооруженные силы ответили огнем, после чего сделали голосовое предупреждение. Сообщений о жертвах не поступало.

Подобные инциденты на одной из самых укрепленных границ в мире происходят очень редко. Последний раз войска Северной и Южной Кореи обменивались выстрелами в 2017 году, когда северокорейский солдат пересек границу, чтобы дезертировать.

Пока точно не известно, что именно стало причиной инцидента, и был ли обстрел намеренным. Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что выстрелы со стороны КНДР, вероятно, были случайными.

Представители армии Южной Кореи в свою очередь сообщили, что не заметили необычной активности войск КНДР.

Обмен выстрелами произошел вскоре после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын исчез из публичной жизни, а затем снова появился. В связи с этим в мировых СМИ и социальных сетях появлялось немало предположений о его здоровье.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер, несмотря на заявления южнокорейской армии о случайном характере перестрелки, момент инцидента оказался довольно интересным.

Лора Бикер, корреспондент Би-би-си, Сеул

Как отмечают военные Южной Кореи, вероятность того, что выстрелы со стороны КНДР были сделаны намеренно, низка. Однако пока неясно, на основании каких данных они пришли к такому выводу.

Даже если это был случайный инцидент или просчет со стороны Северной Кореи, он демонстрирует, насколько важно для войск в тяжело укрепленной демилитаризованной зоне не терять спокойствия, чтобы ситуация внезапно не ухудшилась.

В том случае, если действия КНДР все же были вызваны тактическими соображениями, дело принимает совсем другой оборот.

Момент сейчас очень примечательный. Всего сутки назад Ким Чен Ын появился на людях после трехнедельного отсутствия.

Кроме того, в последние месяцы в Северной Корее прошло несколько военных учений, призванных улучшить готовность вооруженных сил к "настоящей войне", сообщили северокорейские СМИ.

Пхеньян иногда прибегает к тактике эскалации ради деэскалации, когда демонстрация военной силы используется как инструмент давления на переговорах.

Если появятся какие-либо свидетельства, что обстрел был намеренным, многих в Южной Корее это очень огорчит. За последние два года было приложено немало усилий для того, чтобы разрядить обстановку в регионе, после того как южнокорейский президент Мун Чжэ Ин встретился с Ким Чен Ыном и стороны подписали военное соглашение.

Намеренные выстрелы со стороны КНДР станут прямым нарушением этого договора.

Ким Чен Ын вернулся

После трех недель, когда выдвигались различные предположения о причинах таинственного исчезновения лидера КНДР, официальное северокорейское агентство ЦТАК в пятницу 1 мая сообщило, что Ким Чен Ын открыл завод по производству удобрений в городе Сунчхоне.

На фотографиях он улыбается, разговаривает с людьми из своего окружения и осматривает завод.

Это стало его первым появлением на людях с 12 апреля. За три недели отсутствия глава КНДР пропустил ряд важных мероприятий, в том числе празднование дня рождения первого северокорейского вождя, его деда Ким Ир Сена.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Власти Южной Кореи эти слухи отрицали.

Вице-президент сеульского Института политический исследований "Асан" Чхве Кан предположил, что выстрелы на границе с Южной Кореей связаны с возвращением Ким Чен Ына и являются провокацией.

"Вчера Ким пытался показать, что он в прекрасном здравии, а сегодня Ким хочет прекратить любые спекуляции на тему того, что он не контролирует вооруженные силы КНДР", - сказал Чхве Кан агентству Рейтер.

Судьба перемирия

Инцидент на границе также может быть направлен на то, чтобы поднять дух северокорейским военным, предполагает профессор факультета международных отношений Института Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Изли.

"Режим Кима, возможно, пытается воодушевить войска на передовой и вернуть себе любой перевес на переговорах, потерянный во время отсутствия лидера", - цитирует Рейтер профессора Изли.

Демилитаризованная зона была создана после Корейской войны в 1953 году в качестве буфера между двумя странами.

В течение последних двух лет оба государства пытались преобразовать сильно укрепленную границу в зону мира.

Снижение напряженности на границе было одним из положений соглашений, заключенных на саммите в Пхеньяне, который прошел в сентябре 2018 года.