Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса

Масштабные клинические испытания антивирусного препарата ремдесивир подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Исследование продолжается, пока подведены лишь его предварительные итоги. Однако они оказались достаточно убедительными для того, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата.

В эксперименте, начавшемся более двух месяцев назад, 21 февраля, принимают участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой - плацебо. Сами пациенты при этом не знают, в которой из групп находятся.

По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают почти в полтора раза быстрее - в среднем за 11 дней, против 15 у пациентов из контрольной группы.

Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с его промежуточными итогами, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим подобную проверку.

Специфической терапии против коронавируса по-прежнему не существует: пациентам оказывают лишь симптоматическую помощь, то есть борьба идет не с самой инфекцией, а с ее проявлениями.