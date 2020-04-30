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Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса
16:45 30.04.2020 |
Масштабные клинические испытания антивирусного препарата ремдесивир подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19.
Исследование продолжается, пока подведены лишь его предварительные итоги. Однако они оказались достаточно убедительными для того, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата.
В эксперименте, начавшемся более двух месяцев назад, 21 февраля, принимают участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой - плацебо. Сами пациенты при этом не знают, в которой из групп находятся.
По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают почти в полтора раза быстрее - в среднем за 11 дней, против 15 у пациентов из контрольной группы.
Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с его промежуточными итогами, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим подобную проверку.
Специфической терапии против коронавируса по-прежнему не существует: пациентам оказывают лишь симптоматическую помощь, то есть борьба идет не с самой инфекцией, а с ее проявлениями.
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