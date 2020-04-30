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В Европе обвал экономики из-за пандемии коронавируса
16:25 30.04.2020 |
Пандемия коронавируса привела к самому сильному обвалу экономики в Европе за несколько десятилетий. Только в 19 странах еврозоны совокупный ВВП сократился в первом квартале на 3,8 процента в годовом исчислении. Во всех 27 странах-членах ЕС экономика сократилась в годовом исчислении на 3,5 процента, сообщило европейское статистическое ведомство Eurostat в четверг, 30 апреля.
В обоих случаях речь идет о самом сильном обвале экономики в Европе со времени начала наблюдений в 1990 году. Статистики напомнили, что страны ЕС начали вводить ограничения из-за коронавируса в марте. В результате многие секторы европейской экономики остановились. Заводы отправили сотрудников по домам, магазины приостановили работу.
В последнем квартале 2019 года экономика в еврозоне выросла на 0,1 процента. В масштабах всего Евросоюза рост экономики в этом квартале составил 0,2 процента.
В то же время уровень безработицы в еврозоне с февраля по март вырос на 0,1 процентного пункта до 7,4 процента. А в 27 странах ЕС этот показатель повысился также на 0,1 пункта до 6,6 процента.
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