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Норвегия намеревается значительно сократить нефтедобычу
08:11 30.04.2020 |
Крупнейший в Западной Европе нефтедобытчик Норвегия намеревается значительно снизить производственные мощности в период с июня до декабря 2020 года. "Общий объем норвежского производства (нефти. - Ред.) в декабре 2020 года будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем было изначально запланировано", - заявила в среду, 29 апреля, норвежский министр нефти и энергетики Тина Бру.
По словам Бру, в июне добыча нефти сократится на 250 тысяч б/с, а во второй половине года еще на 134 тысячи б/с. "Кроме того, ввод в эксплуатацию многих месторождений будет отложен до 2021 года", - отметила она.
Ранее, 12 апреля, страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти. Итоговое сокращение добычи составит 9,7 миллионов б/с, что чуть меньше, чем предполагалось изначально. Новая договоренность также предполагает особые условия для Мексики, которая в итоге снизит добычу на 100 тысяч б/с вместо предполагавшихся 400 тысяч б/с.
Отказ России в начале марта пойти на дальнейшее сокращение нефтедобычи из-за пандемии коронавируса стал одной из причин обвала мировых цен на нефть. Из-за ограничений, направленных на сдерживание пандемии SARS-CoV-2, мировой спрос на нефть за несколько недель сократился на треть или почти на 30 млн б/с.
Между тем еще в июле 2019 года сообщалось, что Государственный суверенный фонд Норвегии (GPFG) сокращает инвестиции в углеводороды.
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