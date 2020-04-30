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В Швейцарии с 11 мая откроют рынки, музеи и ослабят ограничения на въезд
22:42 29.04.2020 |
Правительство Швейцарии сегодня объявило о дальнейших ослабления карантинных мер, введенных для сдерживания пандемии коронавируса в стране.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на правительственном сайте.
С 11 мая в Швейцарии разрешат открыть небольшие магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки.
Кроме того, возобновятся занятия в начальных и низших классах средней школы, разрешены спортивные занятия. Общественный транспорт также возобновит работу по типовому графику.
"Ослабление мер потребует от предприятий и учреждений принимать соответствующие меры предосторожности. Строгое соблюдение правил гигиены и социального дистанцирования остается важным", - говорится в заявлении.
Параллельно с этим также будут ослаблены ограничения въезда в Швейцарию. Кроме того, планируется вновь ввести комплексное отслеживание контактов для всех новых инфекций с 11 мая.
В Швейцарии с начала эпидемии зафиксировано 29 087 случаев заражения коронавирусом, умерли 1703 инфицированных.
Напомним, первый этап ослабления карантина в Швейцарии начался 27 апреля: возобновили работу парикмахерские, физиотерапевты, амбулатории, медицинские и стоматологические кабинеты, мастерские и садовые центры.
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