Финансовые новости
- |
- 30.04.20
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Парламент Франции поддержал план правительства по выходу из карантина
18:40 29.04.2020 |
Национальное собрание Франции поддержали стратегию правительства выхода страны из карантина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
План, представленный премьер-министром , был поддержан 368 депутатами после более трех часов дебатов.
100 депутатов проголосовали против, еще 103 - воздержались.
Поэтапное ослабление карантинных ограничений предлагают начать 11 мая. С этого дня возобновят работу все заведения торговли, кроме кафе и ресторанов, введут масочный режим в общественном транспорте, позволят индивидуальные занятия спортом и собрание не более 10 человек, начнут восстанавливать работу детсады и начальная школа.
Начиная с 11 мая, Франция планирует ежедневно совершать до 700 тысяч тестов на коронавирус - для людей, которые имеют подозрительные симптомы. При этом, будут интенсивно отслеживать и изолировать контактных лиц новых больных.
Премьер отметил, что есть риск "второй волны" эпидемии, поэтому действовать нужно осторожно, поэтапно и пересвідчуючись, что мы контролируем распространение вируса".
По его словам, если на 11 мая тенденции изменятся - страна не начнет выход из карантина, или даже усилит ограничения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антикарантинные протесты: Кто шатает правительство Шмыгаля и сбивает Тищенко
|Американские биолаборатории: Кто и как обманывает украинцев теориями заговоров
|В Украине начнут массово закрываться страховые компании – не выдержат новых требований
|Бизнесу не платят НДС, потому он 28 апреля продавал доллар на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Швейцарии с 11 мая откроют рынки, музеи и ослабят ограничения на въезд
|Сенат Румынии отклонил проект о венгерской автономии
|Виталий Портников: Россия долго будет зависеть от украинского транзита
|Парламент Франции поддержал план правительства по выходу из карантина
|Испания представила план выхода из карантина, ожидает вернуться к норме к концу июня
|Польша откроет гостиницы, торговые центры и детсады
Это интересно
|Почему купеобразные кроссоверы стали так популярны
|Мошенники звонят от имени госслужбы занятости
|Volvo может отложить обновления моделей ради экономии
|Volvo и Daimler разработают водородный двигатель для грузовых автомобилей
|Представлена двунаправленная беспроводная зарядка мощностью 20 кВт с эффективностью более 92%
|Mercedes-Benz запустил сервис бесплатной доставки новых машин
|Wi-Fi становится больше: под беспроводные сети выделен новый 6-ГГц диапазон