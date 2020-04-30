Испания представила план выхода из карантина, ожидает вернуться к норме к концу июня

Премьер-министр Испании Педро Санчес представил планы своего правительства по деэскалации мер, направленных на ограничение распространения коронавирус в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"План перехода к новой нормальности, над которым мы работаем уже почти месяц, сегодня был одобрен правительством. Мы учли уроки из других мест, но адаптировали их к разнообразию и реалий нашей страны" - сказал Санчес.

По его словам, деэскалация будет "постепенным, асимметричной - в зависимости от регионов - и скоординированной".

"Не будет мобильности между провинциями или островами, пока не вернется нормальность", - пояснил он, добавив, что будет четыре этапа ослабления мер без установленных дат, чтобы быть гибким в зависимости от ситуации.

Фаза 0, по словам Санчеса, начнется 4 мая и будет включать в себя восстановление работы небольших предприятий, таких как рестораны, которые могут предложить еду на вынос, и места, которые могут принимать заказы.

Этот этап также будет включать в себя восстановление работы парикмахерских. Также будут разрешены индивидуальные занятия спортом и прогулки.

Фаза 1 предполагает открытие небольших предприятий с соблюдением строгих мер безопасности. На этом этапе предусмотрено открытие отелей и туристических апартаментов, за исключением мест общего пользования. Кафе и рестораны также смогут открыть свои летние площадки, но вход внутрь будет запрещен.

На этапе фазы 1, которая, как ожидается, начнется 11 мая, будет разрешено передвижение в рамках одной провинции. На этом этапе также предусматривается открытие религиозных учреждений.

Что касается школ, то они не будут полностью открыты до сентября, но Санчес объяснил, что правительство гарантирует возможность детям до шести лет могут посещать занятия, если их родители должны идти на работу, а студентам - подачу заявлений на поступление или сдачу экзаменов.

Фаза 2 предполагает возможность проведения культурных мероприятий с участием менее 50 человек в помещениях, и меньше 400 человек - на открытом воздухе.

Кинотеатры и театры также откроются в рамках этапа 2, причем на треть их емкости.

Фаза 3 будет "продвинутой фазой", отметил Санчес, как только будут достигнуты необходимые маркеры. Заведениям позволят обслуживания на 50% вместимости, ограничения на передвижение будут ослаблены еще больше.

Каждая фаза продлится минимум две недели, сказал Санчес, что является инкубационным периодом коронавирус, и в лучшем случае весь процесс выхода из карантина продлится восемь недель во всей Испании.

"До конца июня, как страна, мы будем находиться в новой нормальности, если эволюция эпидемии будет под контролем на всех территориях", - заявил Санчес.