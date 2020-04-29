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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Люксембург планирует за месяц проверить все население на коронавирус

08:18 29.04.2020 |

Мир

 

Власти Люксембурга планируют в течение месяца проверить всех жителей страны на коронавирус.

Об этом заявил министр образования и исследований Клод Мейш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы хотим протестировать все население страны (около 614 000 человек) в течение следующего месяца. Во время процесса выхода из карантина очень интересно иметь информацию о вирусе, где он, как он передается", - сказал он.

Министр добавил, что в стране сейчас есть 17 станций для проведения тестов и мощность для осуществления 20 000 тестов в день.

Однако тестирование не будет проходить случайным образом, а скорее по секторам, сказал Мейш, и останется необязательным.

Первыми, кто пройдет тестирование, будут ученики и работники сферы образования. "Мы хотим узнать, заражают ли, например, дети взрослых или взрослые детей", - сказал Мейш.

Люксембург с 20 апреля начал отменять ограничения: первый этап предусматривает возобновление работы строительных площадок, городских центров утилизации, магазинов по обустройству домов и садовых центров.

С начала эпидемии в стране зафиксировано более 3500 случаев коронавируса, умерли 73 человека.
 

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