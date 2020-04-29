Премьер Франции представил план выхода страны из карантина

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил перед парламентом стратегию выхода страны из карантина.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, детальный план выхода Франции из карантина он представил на заседании Национальной ассамблеи.

Выход из карантина в разных регионах может отличаться: начиная с 7 мая, департаментам будт присваивать "красный" или "зеленый" статус, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Местная власть - мэры и префекты - смогут адаптировать выход из карантина к ситуации на местах (местные власти выступали именно за такой сценарий).

Поэтапное ослабление карантина предлагают начать 11 мая. С этого дня:

- возобновляют работу все учреждения торговли - кроме кафе и ресторанов. В то же время, вводятся меры безопасности: ограничение одновременной количества посетителей, соблюдение дистанции 1 метр, рекомендовано "масочный режим" для персонала и клиентов. Магазины имеют право отказаться впускать клиентов без маски.

- открываются рынки, но последнее слово остается за мэриями: рынкам могут запретить открываться, если городские власти считают, что они не смогут обеспечить выполнение мер безопасности. Также префекты могут отложить открытие торговых центров площадью более 40 тысяч квадратных метров.

Барам и ресторанам позволят открыться ориентировочно с 2 июня. Окончательное решение будут принимать в конце мая.

- вводится "масочный режим" в общественном транспорте. По словам премьера, до 11 мая маски будут в стране в достаточном количестве, чтобы люди могли приобрести их. Наиболее малообеспеченным гражданам маски будут раздавать. В метро пассажиры должны будут занимать парные сиденья по одному и соблюдать дистанцию ​​на перроне.

Предприятия "настойчиво просят" позволять людям работать дистанционно во всех случаях, когда это возможно.

- разрешат индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе без временных ограничений, при условии соблюдения дистанции;

- позволят собрания с участием не более 10 человек. Это касается и частных, и публичных встреч.

- открываются медиатеки, библиотеки и небольшие музеи;

- начнут открываться детсады и начальная школа - после почти 2-месячного перерыва с 16 марта. При этом вводятся меры безопасности: не более 15 учеников в классе, соблюдения дистанции и обеспечение антисептиками. Учителей обещают обеспечить масками. В то же время, для воспитанников детсадов и учащихся начальных классов такое требование отсутствует, через большие риски неправильного использования.

Средняя школа возобновит занятия с 18 мая - в департаментах, где выявлено меньше всего случаев коронавируса. Открытие старшей школы начнется не раньше июня.

Путешествия между департаментами и регионами будут возможны, но "сведены к минимуму": проезд разрешат только при наличии уважительных семейных или рабочих обстоятельств. Без ограничений будут возможны поездки в радиусе 100 км от места проживания.

Чтобы обеспечить соблюдение дистанции, в межрегиональных скоростных поездах (TGV) и других введут продажу билетов на конкретные места (напомним, так планирует сделать и Германия).

Остаются закрытыми кинотеатры и концертные залы, пляжи - как минимум до 1 июня; парки - в департаментах, которые будут иметь "красный" статус. Также продолжается запрет на коллективные занятия спортом.

Большие культурные и спортивные мероприятия с участием 5000 человек и более запрещены как минимум до сентября.

Начиная с 11 мая, Франция планирует ежедневно совершать до 700 тысяч тестов на коронавирус - для людей, которые имеют подозрительные симптомы. При этом, будут интенсивно отслеживать и изолировать контактных лиц новых больных.

Эдуард Филипп отметил, что есть риск "второй волны" эпидемии, поэтому действовать нужно "осторожно, поэтапно и убеждаясь, что мы контролируем распространение вируса".

По его словам, если на 11 мая тенденции изменятся - страна не начнет выход из карантина, или даже усилит ограничения.

Дебаты в парламенте насчет деталей стратегии еще продолжаются.