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Страны ЕС намерены ослаблять погранконтроль крайне осторожно
08:09 29.04.2020 |
Государства Европейского Союза будут открывать внутренние границы ЕС, закрытые в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, с предельной осторожностью. По словам Давора Божиновича, министра внутренних дел Хорватии, председательствующей сейчас в Евросоюзе, главы МВД стран ЕС в ходе видеоконференции, прошедшей в понедельник, 28 апреля, единодушно высказались за то, что при открытии внутренних границ следует действовать так же осмотрительно, как и в случае возможного открытия внешних.
Божинович подчеркнул, что 27 стран - членов ЕС намерены ослаблять меры противодействия коронавирусу в тесном взаимодействии друг с другом, чтобы предотвратить вторую волну заражений. "Ограничения будут ослабляться с течением времени, в первую очередь в сферах с относительно низким риском распространения вируса", - указал хорватский министр.
Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон также заявила, что контроль на границах не следует отменять разом, а лишь поэтапно.
В связи с кризисом вокруг коронавируса многие страны возобновили пограничный контроль внутри Шенгенской зоны, в которую входят 26 европейских государств.
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