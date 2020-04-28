Еврокомиссия одобрила банковский пакет для упрощения займов для людей и бизнеса

Еврокомиссия одобрила банковский пакет для упрощения займов домохозяйствам и бизнесу в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия одобрила регуляторный документ о деятельности банковской сферы, который упрощает предоставление займов домохозяйствам и предприятиям в странах-членах ЕС. Это решение должно обеспечить, чтобы банки и в дальнейшем могли выдавать ссуды для поддержки экономики и помогли таким образом смягчить последствия пандемии.

Отмечается, что благодаря регуляторным правилам, введенным после предыдущего финансово-экономического кризиса, сейчас европейские банки значительно лучше готовы к экономическим проблемам.

"Правила ЕС позволяют банкам действовать во время экономических кризисов гибким, но ответственным способом, чтобы поддерживать людей и бизнес, особенно мелкие и средние компании. Сегодняшний регуляторный документ также внедряет несколько точечных изменений для увеличения возможностей кредитных институтов предоставлять займы, чтобы компенсировать потери, вызванные пандемией коронавируса, и при этом сохранять устойчивость", - говорится в коммюнике.

Также отмечают, что ЕС требует согласованного подхода всех стран в этом вопросе.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу справиться с экономическими последствиями коронавируса. Банковская сфера может существенно помочь. Мы задействуем всю гибкость правил ЕС в банковской сфере и предлагаем точечные законодательные изменения, чтобы помочь банкам сохранять ликвидность, чтобы люди и компании могли получить необходимое финансирование ", - отметил еврокомиссар Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент по вопросам "экономики, работающей для людей".

Он добавил, что в дальнейшем нужно организовывать встречи с участием объединений бизнеса, потребителей и финансового сектора, чтобы обсудить насущные потребности граждан и компаний.