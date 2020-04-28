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Нового министра нефтяной промышленности Венесуэлы разыскивают в США за наркотрафик
09:59 28.04.2020 |
Глава Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 27 апреля, назначил нового министра нефтяной промышленности. Им сталТарек эль-Айссами, совмещавший в его правительстве должности вице-президента по вопросам экономики и финансов и министра промышленности и национального производства. При этом, как следует из информации на сайте министерства национальной безопасности США, в Соединенных Штатах эль-Айссами проходит как "наркоторговец особой категории" (specially designated narcotics trafficker, SDNT), играющий особенно значимую роль в организации международных наркопоставок.
Он находится в списке наиболее разыскиваемых в США преступников, на него наложены санкции. Как указывается на сайте министерства национальной безопасности США, на своих прошлых должностях эль-Айссами "контролировал перевозки наркотиков в объеме более чем 1000 кг из Венесуэлы" в другие страны, в том числе в Мексику и Соединенные Штаты, или частично владел этим грузом.
Мадуро поручил эль-Айссами "реструктуризацию и реорганизацию" нефтяной промышленности Венесуэлы, цитирует агентство AFP. На посту министра нефтяной промышленности эль-Айссами сменил генерала Мануэля Кеведо, который в тот же день, 27 апреля, был снят Мадуро и с параллельно занимаемой им должности главы государственной нефтедобывающей компании PDVSA. Новым главой PDVSA стал Асдрубаль Чавес - двоюродный брат покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Телефонный разговор Помпео и Гуайдо
Тем временем 27 апреля Госдепартамент США опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хауном Гуайдо, признанным рядом стран временным президентом Венесуэлы. В этом разговоре Помпео в очередной раз заверил венесуэльского политика, что США поддерживают усилия Национальной ассамблеи Венесуэлы и лично Гуайдо по восстановлению демократии в этой латиноамериканской стране.
При этом Помпео осудил "репрессии режима Мадуро по отношению к демократическим игрокам Венесуэлы, а также врачам и журналистам, рассказывающим правду о пандемии COVID-19 ".
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