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Австрия запустит спецпоезда, которые привезут румын для работы в домах престарелых
08:49 28.04.2020 |
Австрия и Румыния договариваются о том, как организовать специальные поезда для перевозки румын, которые будут заботиться о пожилых австрийцах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Австрийский министр по делам Европы Каролина Эдтштадлер провела переговоры с министром транспорта Румынии Лучаном Боде и было решено, что "оперативные и правовые рамки для транспортного коридора будут созданы в кратчайшие сроки".
В последние дни возникла путаница по поводу соглашения между странами. Агентство Reuters сообщило в четверг, что Австрия запускает еженедельные ночные поезда через Венгрию, чтобы вернуть работников по уходу в дома престарелых.
В пятницу Боде сказал, что такого соглашения не было. Однако поздно вечером в воскресенье он сообщил румынским СМИ, что в пятницу Министерство внутренних дел получило запрос от Австрии.
Поезда должны начать курсировать 2 мая, и сегодняшние переговоры между министрами должны были уточнить, сколько людей нужно и будет ли поезд эксплуатировать австрийская или румынская железнодорожная компания.
Боде сказал, что для путешествующих необходимо будет соблюдать четкие правила гигиены, которые были согласованы сегодня.
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