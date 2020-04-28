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Грузия начала поэтапную отмену коронавирусных ограничений
08:39 28.04.2020 |
В Грузии с 27 апреля начался первый этап ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия-онлайн.
С понедельника разрешается передвижение на легковых авто, а также восстанавливается работа такси; полностью разрешается онлайн-торговля (оптовая и розничная), услуги по доставке любых товаров и деятельность открытых аграрных рынков.
Как пояснил пресс-секретарь премьер-министра Ираклий Чиковани, указанные ограничения снимаются в масштабе всей страны, кроме муниципалитетов и административных единиц, где установлены жесткие карантинные ограничения.
"Вместе с тем, следует подчеркнуть, что все это касается только тех компаний, учреждений и объектов, которые удовлетворяют правилам, разработанным Министерством здравоохранения", - заявил Чиковани.
Как известно, с 15 апреля запрещен въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, а также выезд из этих городов на срок действия чрезвычайного положения. Однако 27 и 28 апреля, в виде исключения, допускается въезд в эти города и выезд из них только с целью возвращения к фактическому адресу проживания.
Остается в силе комендантский час с 21:00 до 06:00.
"Вместе с тем, хотим еще раз заявить, что на основании анализа эпидемиологической ситуации сняты ограничения могут быть снова установлены, а также могут быть пересмотрены сроки каждого следующего этапа", - отметил Чиковани.
Сейчас в Грузии подтверждены 496 случаев заражения. Шесть человек умерли и 149 выздоровели.
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