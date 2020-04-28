Финансовые новости
- |
- 28.04.20
- |
- 03:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Чехии опасались за жизни вызвавших гнев Москвы первых лиц Праги
14:29 27.04.2020 |
Силы безопасности Чехии опасались за жизнь двух политиков - главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба, действия которых "в последние месяцы вызывали гнев Москвы". Это утверждает чешское издание Respekt, которое провело собственное расследование, опубликованное на его сайте в воскресенье, 26 апреля.
Журналисты увязывают демонтаж памятника Коневу в Праге с решением Коларжа. Гржиб, в свою очередь, подписал решение о переименовании площади Pod kaštany (Под каштанами), перед посольством РФ в чешской столице в честь Бориса Немцова.
Коларжа и Гржиба взяли под круглосуточную охрану
По версии чешского издания, порядка трех недель назад в международный аэропорт Вацлава Гавела прибыл "сотрудник российской спецслужбы" с дипломатическим паспортом на имя гражданина РФ. Автомобиль российского дипкорпуса доставил мужчину в посольство России в Праге. Источники Respekt утверждают, что в багаже прибывшего мог находиться яд рицин.
После прилета мужчины, имя которого не разглашается, Ондржей Коларж и Зденек Гржиб были взяты под круглосуточную охрану чешских спецслужб.
Мэру Праги запретили пользоваться общественным транспортом
В свою очередь чешский новостной сайт Novvinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря мэра Праги Мартину Вацкову ранее сообщил, что Зденек Гржиб "получил краткосрочную полицейскую охрану". Градоначальник был, в частности, вынужден ездить на работу на автомобиле, хотя раньше пользовался общественным транспортом. В публикации также указывалось на повышенную активность российских спецслужб в Европе и на прибытие в Прагу человека, который мог представлять опасность для мэра.
Москва не приемлет действия пражских властей
Ни российская сторона, ни чешские правоохранительные органы публикации Respekt пока никак не комментируют. Ранее Следственный комитет России возбудил по факту сноса памятника Коневу уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва "не понимает и не приемлет эти действия" пражских властей, в России пригрозили ответными мерами.
Памятник Коневу подвергался вандализму
Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. Он перестоял "бархатную революцию" в Чехословакии 1989 года, но в последние годы все чаще подвергался вандализму. Критики в Чехии считали монумент символом советского гнета, проявившегося, в числе прочего, во время подавления Пражской весны в Чехословакии в 1968 году.
В то же время сторонники считали памятник Коневу символом победы над фашизмом. Красная армия под командованием маршала освободила Прагу от нацистов в мае 1945 года. Войска во главе с Коневым также участвовали в битве за Берлин. Впоследствии - в 1956 году - Конев в качестве главнокомандующего Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора руководил подавлением народного восстания против коммунистических властей в Венгрии. Во времена возведения Берлинской стены он занимал пост главнокомандующего группой советских войск в Германии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Торги за кресло: Как Зеленский решит проблему Саакашвили
|Минфин ввел табу на слова «дефолт» и «компромисс» с Коломойским
|Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей
|Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Израиль обстрелял ракетами цели в Сирии
|Коронавирус может поражать не только легкие, но и почки
|Северный поток-2. Газпром меняет маршрут судна-трубоукладчика
|В Чехии опасались за жизни вызвавших гнев Москвы первых лиц Праги
|SIPRI: Китай быстрее России и США увеличивает военные расходы
|Сепаратисты провозгласили автономию на юге Йемена
Это интересно
|Состоялся 84-й запуск Falcon 9: SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink
|Представлен способ извлечения данных из изолированных систем с помощью радио
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Xiaomi выпустила электросамокат Scooter 1S по цене недорогого смартфона
|Volkswagen остановит разработку новых кроссоверов
|Huawei заявила, что сможет обходиться без процессоров собственной разработки
|В Украине из-за карантина стало больше мошенничеств в интернете