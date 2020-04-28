Сепаратисты провозгласили автономию на юге Йемена

Сепаратисты из Южного переходного совета в Йемене в воскресенье, 26 апреля, объявили о создании собственного правительства. Они обвинили международно признанное правительство республики в неисполнении обязательств и подготовке "заговора".

Этот шаг означает крах мирного соглашения, о котором законные власти Йемена и сепаратистский Южный переходный совет договорились в ноябре 2019 года. Среди прочего документ предполагал перестановки в правительстве Йемена с тем, чтобы в него вошли представители севера и юга страны.

Вооруженный конфликт в Йеменской Республике продолжается уже несколько лет. По данным ООН, он привел к гибели десятков тысяч человек. Участниками конфликта являются, с одной стороны, повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, с другой - правительственные войска Йемена, получающие поддержку от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В августе 2019 года сепаратисты, до этого времени поддерживавшие правительство в борьбе с повстанцами, подняли мятеж и захватили Аден и несколько других южных районов страны.