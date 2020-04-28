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Премьер Британии, переболевший коронавирусом, возвращается к работе
12:35 27.04.2020 |
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после выздоровления от COVID-19. Как передал телеканал Sky News, c понедельника, 27 апреля, глава правительства вновь приступает к выполнению своих обязанностей.
Джонсон неделю провел в больнице, после чего две недели восстанавливался от перенесенного заболевания в загородной резиденции Чекерс в графстве Бакингемшир.
На 27 апреля у премьера намечено заседание министров кабинета, отвечающих за борьбу с распространением коронавируса. Кроме того, ожидается телевизионная пресс-конференция с Даунинг-стрит.
Смягчение локдауна возможно уже на этой неделе
Как передала газета The Daily Telegraph, премьер уже на этой неделе - то есть до запланированной даты, 7 мая - может смягчить ряд параметров действующего в стране локдауна.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер ранее заявил, что ожидает от главы правительства "открытой дискуссии" с общественностью по вопросу о стратегии выхода из режима жестких ограничений. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 152 840 человек, умерли 20 732.
Обошлось без аппарата ИВЛ
В конце марта 55-летний британский премьер сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Политик самоизолировался в своей резиденции, а позднее, 5 апреля, был госпитализирован. На следующий день его состояние ухудшилось настолько, что больного перевели в отделение интенсивной терапии. Там Джонсон получал кислородную поддержку, но его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. 9 апреля премьер был переведен в обычную палату.
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