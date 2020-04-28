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Берлин подтвердил попытки Китая повлиять на сотрудников министерств ФРГ
12:31 27.04.2020 |
Правительству Германии известно о попытках китайских дипломатов тайно связаться с должностными лицами и сотрудниками федеральных министерств. Это следует из ответа властей на запрос депутата бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Маргарете Баузе (Margarete Bause), пишет издание Welt am Sonntag в воскресенье, 26 апреля. По сведениям Берлина, дипломаты КНР намеревались получить от немецкой стороны "положительные высказывания" о результатах борьбы Китая с коронавирусом SARS-CoV-2.
Поведение КНР встревожило МИД ФРГ. Однако Германия не последовала призывам китайской стороны, отметили в правительстве. Берлин подчеркнул, что "прозрачность играет ведущую роль в успехе борьбы с пандемией", и "отчетливо" передал это Пекину. Германия и КНР "находятся в тесном контакте по многим темам" в рамках обширного стратегического партнерства, включая регулярный обмен информацией с китайскими дипломатами, добавили в правительстве.
Брюссель считает Китай причастным к фейкам о коронавирусе
В свою очередь, представительница немецких "зеленых" раскритиковала Берлин за его подход к Китаю. Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) причисляет Китай к странам, причастным к дезинформационным кампаниям о коронавирусе и теориям заговора, подчеркнула Баузе.
Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у более 2,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 200 000 человек.
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