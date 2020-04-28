Финансовые новости
- |
- 28.04.20
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Саудовская Аравия ослабила антиэпидемиологические ограничения
12:10 27.04.2020 |
Власти Саудовской Аравии ослабили ограничительные меры, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился сократить длительность комендантского часа во всех регионах страны с 17.00 до 09.00 по местному времени. Такой режим будет действовать с воскресенья, 26 апреля, по 13 мая. Однако послабление не распространяется на центр мусульманского паломничества - Мекку, где остается в силе 24-часовой комендантский час.
Кроме того, торговые центры, а также предприятия розничной и оптовой торговли с 29 апреля смогут вновь распахнуть свои двери для покупателей. Разрешение будет действовать пока две недели. Заводы и строительные компании также смогут возобновить работу. При этом кафе, рестораны, спортивные клубы, кинотеатры и парикмахерские останутся закрыты.
Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2,9 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 200 000 человек. В Саудовской Аравии возбудитель заболевания COVID-19 по состоянию на 25 апреля обнаружен у 16 299 человек, 136 больных скончались.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Торги за кресло: Как Зеленский решит проблему Саакашвили
|Минфин ввел табу на слова «дефолт» и «компромисс» с Коломойским
|Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей
|Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Израиль обстрелял ракетами цели в Сирии
|Коронавирус может поражать не только легкие, но и почки
|Северный поток-2. Газпром меняет маршрут судна-трубоукладчика
|В Чехии опасались за жизни вызвавших гнев Москвы первых лиц Праги
|SIPRI: Китай быстрее России и США увеличивает военные расходы
|Сепаратисты провозгласили автономию на юге Йемена
Это интересно
|Состоялся 84-й запуск Falcon 9: SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink
|Представлен способ извлечения данных из изолированных систем с помощью радио
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Xiaomi выпустила электросамокат Scooter 1S по цене недорогого смартфона
|Volkswagen остановит разработку новых кроссоверов
|Huawei заявила, что сможет обходиться без процессоров собственной разработки
|В Украине из-за карантина стало больше мошенничеств в интернете