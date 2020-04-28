Саудовская Аравия ослабила антиэпидемиологические ограничения

Власти Саудовской Аравии ослабили ограничительные меры, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился сократить длительность комендантского часа во всех регионах страны с 17.00 до 09.00 по местному времени. Такой режим будет действовать с воскресенья, 26 апреля, по 13 мая. Однако послабление не распространяется на центр мусульманского паломничества - Мекку, где остается в силе 24-часовой комендантский час.

Кроме того, торговые центры, а также предприятия розничной и оптовой торговли с 29 апреля смогут вновь распахнуть свои двери для покупателей. Разрешение будет действовать пока две недели. Заводы и строительные компании также смогут возобновить работу. При этом кафе, рестораны, спортивные клубы, кинотеатры и парикмахерские останутся закрыты.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2,9 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 200 000 человек. В Саудовской Аравии возбудитель заболевания COVID-19 по состоянию на 25 апреля обнаружен у 16 299 человек, 136 больных скончались.