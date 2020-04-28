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Испания планирует разрешить жителям выходить на прогулки и заниматься спортом
12:07 27.04.2020 |
Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил о снятии некоторых коронавирусных ограничений со следующей субботы, в частности, после недель дома испанцам позволят выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
В телевизионном обращении Санчес заявил, что испанцам будет разрешено заниматься спортом в индивидуальном порядке с 2 мая. Людям, которые живут вместе, будет разрешено выходить на короткие прогулки. Все это будет возможно, если развитие пандемии продолжит быть благоприятным.
Санчес также сообщил о более широком план правительства смягчать карантин с разной скоростью в разных регионах - в зависимости от того, будет ли соответствовать ситуация критериям, установленным Всемирной организацией здравоохранения.
"Мы не будем внезапно восстанавливать активность во всех секторах. Деэскалация должна быть постепенной и асимметричной", - сказал он.
По словам Санчеса, план смягчения ограничений, над которым правительство работало со специалистами три недели, будет внедрен в течение мая, и "мы посмотрим, что будет в июне".
Он заявил, что проведет воскресную виртуальную встречу с региональными лидерами, чтобы обсудить планы, которые правительство должно утвердить во вторник.
Кроме того с сегодняшнего дня, 26 апреля, правительство смягчило карантин для детей. После 6 недель дома детям в возрасте до 14 лет разрешено выходить из дома.
По правилам, разрешаются прогулки до трех детей с одним ответственным взрослым в течение одного часа и на расстоянии до 1 км от дома.
Испания объявила чрезвычайное положение 14 марта с строгим запретом для жителей выходить из дома.
В воскресенье Испания сообщила о самом низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц - за минувшие сутки умерли 288 человек.
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