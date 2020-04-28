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Париж разрешил крытым продуктовым рынкам продавать товары дистанционно
11:57 27.04.2020 |
Париж разрешил своим 9 крытым рынкам продавать продукты дистанционно, по предварительному заказу.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявила мэрия Парижа и префектура полиции.
Торговцы указанных рынков смогут продавать свою продукцию или с доставкой на дом, или "на вынос" к входу на рынок. Разрешение вступило в силу в пятницу, 24 апреля.
Как рассказали мэр города Анн Идальго и глава парижской полиции Дидье Лальмен, такое решение приняли, чтобы позволить горожанам "уразнообразить места покупки продуктов питания", а продавцам рынков - возобновить работу со своими клиентами, но с минимальным контактом.
"Ни один из клиентов или работников доставки не сможет заходить внутрь рынка. Выдачу предварительно заказанных товаров будут организовывать продавцы на выходе из крытых рынков, с соблюдением безопасной дистанции", - добавили они.
В связи с эпидемией коронавируса, все продуктовые рынки Парижа под открытым небом и крытые рынки были полностью закрыты с 24 марта.
Напомним, Франция продолжила карантин для противодействия пандемии до 11 мая. С этого дня начнется первый этап ослабления карантина, в рамках которого вводят "масочный режим" и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте.
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