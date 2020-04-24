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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В чем секрет успеха Вьетнама в борьбе с коронавирусом

22:01 24.04.2020 |

Мир

 

В богатой Европе за 10 тысяч километров от Китая - страны, где впервые был обнаружен новый коронавирус, - бушует пандемия. В одной только Германии число заразившихся превысило 153 тысячи. А вот во Вьетнаме, имеющем границу с Китаем протяженностью в 1100 километров, вирус SARS-CoV-2 подхватили пока менее 300 человек, и нет ни одного умершего от COVID-19. По крайней мере, по официальным данным. Даже если эти данные занижены, ясно, что Вьетнаму до сих пор удается успешно противостоять всемирной пандемии.

Это - заслуга вьетнамского правительства, проявившего незаурядную решимость в принятии мер против коронавируса. Войну ему премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил уже в конце января, когда вспышка коронавируса была еще только в Китае. "Борьба с эпидемией, - заявил он тогда, - это та же борьба, что и с врагом".

Мобилизация на борьбу с вирусом по всему фронту

При этом возможности у Вьетнама достаточно скромные - и финансовые, и в системе здравоохранения, и в том, что касается проведения тестов. По словам градоначальника Хошимина - восьмимиллионного мегаполиса на юге страны - на весь город в его больницах есть только 900 коек в отделениях интенсивной терапии. Как в таких условиях совладать с эпидемией?

 Агитационные плакаты - часть информационной политики властей в борьбе с пандемией коронавируса

Вьетнамские власти сделали ставку на жесткий карантин и выявление всех звеньев инфекционных цепочек, причем, значительно раньше, чем в Китае, где к режиму домашней изоляции прибегли только в качестве последней крайней меры. Во Вьетнаме уже 13 февраля перевели на трехнедельный жесткий карантин целый десятитысячный поселок вблизи Ханоя. В то время на всю страну было только 10 выявленных случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, во Вьетнаме стали с самого начала регистрировать лиц не только из ближайшего, но и из дальнего окружения инфицированного человека. В отличие, например, от Германии, где берут под наблюдение только того, кто вступал в непосредственный контакт с зараженными, во Вьетнаме учитывают возможные связи до четвертого колена. В той или иной степени всем тем, кто потенциально мог заразиться, ограничивают возможности передвижения и социальных контактов. Уже на самом начальном этапе людей, приезжавших из стран, пораженных пандемией коронавируса, сажали на двухнедельный карантин. Университеты и школы во Вьетнаме закрыли еще в начале февраля.

Государство тотального контроля

Большая роль в подавлении эпидемии коронавируса была отведена во Вьетнаме хорошо оснащенным органам безопасности - пользующейся доверием вьетнамцев армии и вездесущему аппарату контроля за населением. Практически в каждом квартале, в каждом переулке и в каждом селе есть либо представители спецслужб, либо добровольные осведомители компартии. Армия сразу выделила на борьбу с вирусом и солдат, и материальные резервы, и мобильные медсанчасти. Тотальный контроль никому во Вьетнаме не позволяет избежать мер, предписанных правительством.

Но есть и обратная сторона: заразившиеся становятся изгоями для соседей и объектами травли в социальных сетях. Такая участь постигла, в частности, вьетнамку Н., которая, вернувшись из поездки в Европу, в том числе Италию и Великобританию, завезла таким образом вирус в столицу страны. Н. была пациентом № 17, но и особым случаем, поскольку первые 16 к моменту ее возвращения уже выздоровели. Таким образом Н. оказалась как бы во второй раз "нулевым" пациентом во Вьетнаме. В социальных сетях ее подвергли остракизму и оскорблениям еще и за то, что она попыталась избежать карантина.

Вьетнамцам созвучна военная риторика в борьбе с коронавирусом

Государственная пропаганда во Вьетнаме оперирует терминами военного времени. Премьер-министр заявил, что "каждое предприятие, каждый гражданин, каждый квартал обязан стать бастионом на пути распространения эпидемии".

И вьетнамцам такая риторика созвучна. Люди гордятся своей способностью объединяться в беде и выносить лишения. "Вьетнам - это общество всегда готовых к мобилизации", - сказал в интервью газете Financial Times знаток этой страны, профессор университета Нового Южного Уэльса в Австралии Карл Тайер.

Находящиеся под контролем государства СМИ проводят массированную информационную кампанию, а министерство здравоохранения выпустило песню, призывающую часто мыть руки. Песня быстро разошлась по Сети. Не менее популярны во Вьетнаме и плакаты, стилизованные под военные. А еще все жители страны регулярно получают от Минздрава на свои смартфоны СМС-сообщения, предупреждающие об угрозе заражения и напоминающие о необходимости соблюдать меры предосторожности, ограничить контакты и соблюдать правила личной гигиены.

Народ поддерживает меры правящей компартии

Хотя никаких социологических исследований на этот счет и не проводится, но из разговоров с вьетнамцами и постов в социальных сетях напрашивается вывод, что большинство населения страны одобряют действия властей. Люди испытывают чувство гордости за то, что Вьетнам столь успешно справляется с кризисом, вызванным коронавирусом. Главного ответственного за борьбу с эпидемией, заместителя премьер-министра Ву Дык Дама в Facebook называют национальным героем.

Мало кого волнует, что успех в борьбе с пандемией достигается за счет дальнейшего урезания гражданских прав и свобод в стране с безраздельно правящей коммунистической партией. Мирятся вьетнамцы и с еще более жестким, чем обычно, контролем государства над средствами массовой информации. И даже экономические лишения, которые неизбежно будут, несмотря на пока невысокое число инфицированных, вьетнамцы готовы беспрекословно сносить. По данным правительства, только в первые два месяца этого года в стране закрылись три тысячи предприятий и - из-за отсутствующих туристов - десятки отелей и гостиничных комплексов, сотрудники которых остались без работы.

Правительство выделило в помощь отечественному народному хозяйству 1,1 миллиарда долларов и одновременно настроилось на радикальное сокращение налоговых поступлений вследствие экономического кризиса. В СМИ и СМС-сообщениях власти призывают граждан делать в казну добровольные пожертвования. И люди делают - веря в правильность курса правительства в борьбе с коронавирусом.
По материалам: Deutsche Welle
 

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