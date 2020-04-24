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Большинство стран ЕС прошли пик эпидемии - агентство
21:55 24.04.2020 |
Пандемия коронавируса ослабла в большинстве государств ЕС, это следует из заявления Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с заявлением агентства ЕС.
"Похоже, что в 20 странах Евросоюза / Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении агентства, распространенном в четверг.
Такие меры, как отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и общественных пространств помогли уменьшить скорость распространения вируса, и с 8 апреля уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании в целом снизился на 18%.
Агентство предупреждает, что слишком быстрая отмена карантинных мероприятий, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному возобновлению устойчивой передачи инфекции.
По последним данным, в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании умерли 105 064 человека, а почти миллион человек (988 241) были инфицированы.
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