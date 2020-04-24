Финансовые новости
- |
- 24.04.20
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Австрия начнет постепенно открывать школы с 4 мая
21:44 24.04.2020 |
Австрия начнет постепенно открывать школы с 4 мая. Первыми возобновят обучение ученики выпускных классов.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявило правительство страны.
Австрийские школы начнут постепенно восстанавливать обучение с 4 мая одновременно с мерами безопасности, чтобы предотвратить новую вспышку.
Если в ближайшие дни количество новых заражений не начнет расти, с 4 мая восстановят обучение старшеклассники, которые в этом году сдают выпускные экзамены.
Классы поделят на две группы, которые будут учиться в помещении школы посменно: одна группа в понедельник-среду, вторая - в четверг-пятницу. Ученики старше 10 лет в помещении школы должны будут носить маски.
На втором этапе, по такой же модели восстановят обучение начальная и средняя школа - дети 6-14 лет. Третий этап запланирован на 29 мая - для учеников старше 14 лет.
Кроме того, на лето планируют запустить дополнительные курсы для тех учеников, у которых в связи с дистанционным обучением ухудшилась успеваемость.
Напомним, Австрия закрыла школы из-за эпидемии коронавируса в середине марта. С тех пор ее 1,1 миллиона школьников учатся дистанционно.
На прошлой неделе в стране начались первые ослабление карантина: открылись небольшие магазины. Крупные торговые центры остаются закрытыми до 2 мая. Рестораны и гостиницы могут постепенно начать открываться с середины мая.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры ждут новых гривневых вливаний и прогнозируют подорожание доллара на следующей неделе
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова
|«Слуги» против: Где Саакашвили будет искать поддержку своего камбэка
|Шмыгаля на поводок. Как Рада помогла Зеленскому воспользоваться откровениями Уманского
|Дело на 120 млрд. За что Рада решила «досмотреть» Верланова и Нефедова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд по MH17 подтвердил анонимность 12 свидетелей, которую оспаривал россиянин
|В чем секрет успеха Вьетнама в борьбе с коронавирусом
|Большинство стран ЕС прошли пик эпидемии - агентство
|Великобритания задействует 18 тысяч специалистов для отслеживания контактов больных коронавирусом
|Стокгольм усилит контроль за количеством посетителей в ресторанах
|Австрия начнет постепенно открывать школы с 4 мая
Это интересно
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Xiaomi выпустила электросамокат Scooter 1S по цене недорогого смартфона
|Volkswagen остановит разработку новых кроссоверов
|Huawei заявила, что сможет обходиться без процессоров собственной разработки
|В Украине из-за карантина стало больше мошенничеств в интернете
|Alibaba Group инвестирует в развитие облачной инфраструктуры $28 млрд
|Samsung работает над 600-мегапиксельной камерой