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Дания будет использовать приложение по отслеживанию контактов для сдерживания коронавируса
08:59 24.04.2020 |
Правительство Дании в сотрудничестве с IT-компанией Netcompany готовит мобильные приложения для отслеживания контактов и выявления симптомов коронавируса.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Mobihealth News.
Национальное агентство по цифровизации Дании в сотрудничестве с IT-компанией Netcompany готовит два мобильных приложения, которые помогут сдерживать эпидемию после ослабления карантина.
Одно из приложений, "COVIDmeter", будет помогать государству понимать вероятное количество инфицированных коронавирусом благодаря отслеживанию симптомов у населения.
Оно интегрировано с базами данных Statens Serum Institut (SSI), ведомства по контролю за инфекционными заболеваниями при Министерстве здравоохранения. Это приложение уже доступно для использования.
Людям на добровольных началах предлагают еженедельно сообщать через приложение информацию о состоянии своего здоровья, а также - сдавали ли они тест на вирус и имели ли контакт с заболевшими.
Вход в учетную запись пользователя осуществляется по технологии, подобной онлайн-банкингу, а в органы здравоохранения направляется в анонимизованной форме.
Второе, Mobile Proximity App, имеет целью помочь отследить распространение вируса. С помощью Bluetooth приложение отслеживать другие устройства с приложением, которые находились на двухметровой дистанции, чтобы пользователи понимали реальный масштаб потенциальных контактов.
Отмечается, что это приложение полностью соответствует стандартам Общего регламента о защите данных (GDPR). Его планируют запустить в течение следующих двух недель.
"Мы действуем с почти религиозной осторожностью, когда речь идет об отслеживании", - уверяет директор компании-разработчика Андре Рогачевский в интервью датскому изданию Berlingske. По его словам, приложение является безопасным, анонимным, а данные впоследствии будут удалены.
"Данные, полученные в реальном времени, критически важны для того, чтобы власть понимала ситуацию с потенциальным инфицированием - чтобы быть в состоянии принимать информированные решения по ослаблению карантина", - добавляет он.
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