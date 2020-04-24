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Португалия надеется открыться для туристов этим летом, но с мерами безопасности
08:56 24.04.2020 |
Португалия надеется, что сможет принять туристов из других стран этим летом, но с определенными мерами безопасности.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом заявил министр экономики Португалии Сиза Виейра.
"В краткосрочной перспективе, у нас будут действовать определенные ограничения. Будут ограничения на количество посетителей в ресторанах. Возможно, гостиницы будут принимать меньшее количество посетителей и должны будут тщательнее проводить дезинфекцию", - рассказал он в комментарии СМИ.
Министр отметил, что восстановление сферы туризма после эпидемии продлится долго, потому что люди не сразу начнут чувствовать себя безопасно и ездить в путешествия.
"Но деятельность должна восстанавливаться, поэтому мы сотрудничаем с гостинично-ресторанным бизнесом, чтобы разработать лучшие меры безопасности", - добавил Виейра.
Министр выразил надежду, что международное авиасообщение между странами ЕС начнет постепенно восстанавливаться с середины мая. Также ведутся переговоры с Испанией об открытии наземной границы.
Туризм является одной из важнейших для страны сфер. В прошлом году эта отрасль обеспечила около 14% ВВП Португалии.
Напомним, парламент Португалии одобрил продление карантина до 2 мая. При этом премьер Антониу Кошта выразил надежду, что чрезвычайное положение может быть отменено в следующем месяце, чтобы начать восстановление экономики.
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