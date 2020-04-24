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В Швейцарии рассчитывают до октября сделать вакцину от коронавируса
08:48 24.04.2020 |
Команда исследователей из Университета Берна надеется стать первой, кто сделает вакцину против COVID-19, и это может произойти уже в октябре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.
"У нас есть реальные шансы на успех. Швейцария прагматична и заинтересована в поиске компромисса для более быстрого получения вакцины", - сказал Мартин Бахманн, глава отдела иммунологии в швейцарском университете
С момента начала вспышки коронавируса в конце января большинство международных экспертов и органов здравоохранения заявляли, что вакцины не следует ожидать примерно 12-18 месяцев.
Бахманн, который также является профессором вакцинологии в Институте Дженнера в Оксфордском университете, сказал, что ускоренные сроки могут быть частично объяснены потенциальной простотой производства, при которой на основе эквивалента всего 200 литров бактериального биофермента, необходимого для производства вакцины, можно получить от 10 до 20 миллионов доз
"Вакцина уникальна благодаря огромной масштабируемости. На ее основе можно производить миллиарды доз в короткие сроки", - сказал Бахманн.
В вакцине, разрабатываемой швейцарской командой, используется другой подход, чем в других лабораториях, с использованием так называемых вирусоподобных частиц, которые не являются инфекционными - в отличие от самого вируса - и которые обеспечивают хороший иммунный ответ.
Прототип был разработан в феврале, всего через несколько недель после того, как новый коронавирус был идентифицирован в Китае, и оказался успешным в тестах на лабораторных мышах, когда сыворотка нейтрализовала вирус.
По данным компании Saiba Biotech, соучредителем которой является Бахманн, разработка вакцины до такой степени, что она может быть произведена в больших масштабах, потребует привлечения 100 млн швейцарских франков ($103 миллиона).
Во всем мире около 2,5 млн человек показали положительный результат теста на коронавирус. Швейцария подтвердила почти 28 000 случаев заболевания, более 1400 человек умерли в результате болезни.
Напомним, Федеральный институт Германии по разработке вакцин сообщил, что получил разрешение на клиническое испытание на людях возможной вакцины от COVID-19 - BNT162.
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