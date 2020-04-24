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Конгресс США одобрил пакет мер поддержки экономики на 484 млрд долларов
08:31 24.04.2020 |
Палата представителей Конгресса США в четверг, 23 апреля, одобрила новый пакет мер поддержки экономики объемом в 484 млрд долларов. Помощь предназначена для преодоления последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
В частности, законопроект предусматривает выделение более 300 млрд долларов на программу льготных кредитов для малого бизнеса. Кроме того, 75 млрд долларов получат больницы и поставщики медицинских услуг. 25 млрд долларов планируется выделить на расширение тестирования для выявления коронавируса.
В середине марта в США одобрили пакет для поддержки экономики на сумму 2,3 трлн долларов. На программу льготных кредитов для малого бизнеса тогда ассигновали 350 млрд долларов, но к середине апреля эти средства оказались исчерпаны.
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