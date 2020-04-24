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ЕС создает гигантский фонд для восстановления экономики после пандемии
22:31 23.04.2020 |
Страны Евросоюза создадут фонд, который позволит европейской экономике как можно быстрее выйти из рецессии после завершения пандемии коронавируса. Еврокомиссия уже к 6 мая разработает конкретные предложения на этот счет, договорились главы государств и правительств стран ЕС в ходе видеоконференции вечером в четверг, 23 апреля. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подчеркнула, что она по-прежнему отвергает идею выпуска совместных европейских облигаций для финансирования нового фонда.
Председатель Совета ЕС Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в Twitter, что участники саммита Евросоюза вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) одобрили "Совместную дорожную карту по восстановлению экономики", которая предусматривает беспрецедентные инвестиции.
Еврокомиссии предложено разработать конкретные предложения по созданию фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 годы. На переговорах обсуждается сумма в размере до 1,5 трлн евро. Ангела Меркель отметила, что точная сумма еще не определена, Еврокомиссию попросили рассчитать конкретные потребности, однако уже и так ясно, что "речь идет не о 50 млрд евро".
500-миллиардный кредитный пакет
Председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард, в ходе видеоконференции, предостерегла от недостаточного реагирования на экономические последствия коронавирусного кризиса. Мы рискуем сделать слишком мало и слишком поздно, указала она, отметив, что, по оценкам ЕЦБ, объем ВВП в еврозоне в текущем году может сократиться на 15 процентов.
Министры финансов стран ЕС еще две недели тому назад согласовали пакет на сумму в 540 млрд евро для оказания помощи европейским странам-должникам, предприятиям и трудящимся. Участники саммита Евросоюза 23 апреля окончательно одобрили этот план. По словам Шарля Мишеля, обещанные деньги станут доступны уже с 1 июня.
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