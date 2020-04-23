Финансовые новости
- |
- 23.04.20
- |
- 21:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Австрия сняла строгий карантин с "курорта-рассадника" коронавируса
09:27 23.04.2020 |
Австрия отменила строгий карантин на трех горнолыжных курортах в Тироле, которые стали местами вспышки коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.
Теперь на курортах будут действовать те же карантинные правила, что и на остальной территории Австрии.
Регион Пацнаунталь, где расположены горнолыжные курорты Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зёльден и главная "точка вспышки" Ишгль, были закрыты с середины марта. Ишгль, известный как "Ибица Альп", как считается, стал местом заражения сотен туристов со всей Европы.
В апреле агентство здравоохранения Австрии сообщило, что Ишгль стал источником крупнейшей в стране вспышки заболевания. Здесь заразились более 600 австрийцев и вдвое больше людей за рубежом, особенно из Германии и скандинавских стран.
Тирольское правительство заявило в во вторник, что за последние 12 дней здесь было всего 10 случаев коронавируса. Это позволило снять строгий карантин даже раньше, чем планировалось.
Сотни человек решили объединиться для предъявления иска и подачи заявления о преступлении относительно действий власти земли Тироль из-за заражения на курортах.
Раннее завершение зимнего сезона из-за пандемии коронавируса привело к тому, что туризм в горнолыжной Австрии потерял 1,8 миллиарда евро.
Австрия сделала первый шаг к ослаблению карантина на прошлой неделе, во вторник после Пасхи, когда снова открылись садовые центры, а также магазины площадью до 400 квадратных метров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ понизил учетную ставку с 11% до 8%. Банк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5% с отскоком на 4,3% в 2021г
|Социология и Зеленский: Изменение электоральных настроений и потеря авторитета центральной власти в регионах
|Тактическое отступление. Как у Труханова закрыли «Привоз» и причем тут Кернес
|Fitch подтвердил рейтинг Украины «B» и ухудшил его прогноз с позитивного на стабильный
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Куда пропал Ким Чен Ын, и как может выглядеть транзит власти в КНДР
|Как вышло, что маленький городок Кушинг в Оклахоме взорвал нефтяной рынок
|Австрия сняла строгий карантин с "курорта-рассадника" коронавируса
|Правительство Эстонии планирует начать ослабление карантина с 15 мая
|Нидерланды откроют начальные школы, рестораны и бары - пока нет
|Северная Македония ослабила коронавирусные ограничения
Это интересно
|Alibaba Group инвестирует в развитие облачной инфраструктуры $28 млрд
|Samsung работает над 600-мегапиксельной камерой
|Jaguar не собирается отказываться от выпуска седанов
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли