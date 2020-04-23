Правительство Эстонии планирует начать ослабление карантина с 15 мая

Правительство Эстонии одобрило стратегию выхода из кризиса, планы ослабления карантинных ограничений после предложений парламента будут утверждены на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Согласно стратегии, ограничения начнут смягчаться при выполнении определенных условий.

21 апреля уже начато восстановление планового лечения в больницах. С 15 мая, если соответствующие критерии позволят, откроются школы.

Потом первые шаги по смягчению ограничений - это открытие музеев и кружков по интересам на открытом воздухе, а также проведения спортивных тренировок на открытом воздухе. Кроме того, при определенных условиях возможно проведение церемоний заключения брака. Следующие шаги - открытие магазинов, точек питания и оказания услуг в торговых центрах.

Уже после этого речь пойдет об открытии всех музеев, выставок и кружков по интересам. Потом откроются спортивные клубы, и можно будет тренироваться в закрытых помещениях.

"Наша задача-смягчать ограничения шаг за шагом, чтобы в Эстонии не произошло новое возгорание заражения. В то же время нужно оценивать влияние послаблений ограничений на доход людей и экономическое состояние страны", - подчеркнул премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Правительственная комиссия вместе с учеными и экспертами пересматривать смягчения ограничений раз в неделю.