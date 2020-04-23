Северная Македония ослабила коронавирусные ограничения

Власти Северной Македонии смягчили ограничения на передвижение граждан, введенные в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу правительства Северной Македонии.

Власти республики ранее ужесточила ограничения на передвижение жителей, чтобы препятствовать распространению коронавирус. Было запрещено движение граждан на всей территории страны в будни с 16.00 до 5.00 и все выходные - с 16.00 пятницы до 5.00 понедельника.

Теперь совершеннолетним гражданам до 67 лет разрешили выход из дома в будни с 5.00 до 19.00, в субботу до 15.00. Лица старше этого возраста могут находиться на улице с 5.00 до 12.00 в будни и до 11.00 в субботу.

Граждане младше 18 лет смогут выходить в будни с 13.00 до 19.00 и с 12.00 до 15.00 в субботу.

Новые меры вступают в силу с четверга, 23 апреля.