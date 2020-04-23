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Нидерланды откроют начальные школы, рестораны и бары - пока нет
09:21 23.04.2020 |
Правительство Нидерландов во вторник вечером объявило об открытии начальных школ и центров по уходу за детьми с 11 мая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Начальным школам и учреждениям по уходу за детьми разрешено снова "полностью или частично" открыться с 11 мая с небольшими группами учащихся.
Средние школы возобновят работу 1 июня - при условии, что смогут обеспечить дистанцию между учениками.
В то же время рестораны и бары останутся закрытыми как минимум до 20 мая. Запрет на проведение массовых мероприятий, включая профессиональный футбол, будет продлен на все лето до начала сентября.
Объявляя о решении правительства, премьер-министр Марк Рютте сказал, что было бы опасно слишком быстро ослаблять текущие мероприятия.
"Я понимаю, что есть нетерпение, но мы знаем, что быстрое ослабление может привести к тому, что у вируса немедленно появится шанс снова "выстрелить", - сказала Рютте на пресс-конференции.
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