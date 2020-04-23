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Польша планирует в мае открыть отели
09:13 23.04.2020 |
Польша рассматривает вопрос о дальнейших мерах по ослаблению карантина - гостиницы могут снова заработать в мае.
Как сообщает "Европейская правда", об этом TVP Info рассказал пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
По его словам, второй этап отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, вероятно, начнется в первой половине мая.
20 апреля Польша осуществила первый этап отказа от некоторых ограничений и запретов, открыв доступ в леса и парки, увеличив количество покупателей в магазинах и верующих в религиозных местах.
При реализации второго этапа будут открыты гостиницы и другие места для ночлега, строительные магазины в выходные дни и некоторые учреждения культуры, в частности, музеи, библиотеки и художественные галереи.
Мюллер подчеркнул, что правительство с легким оптимизмом наблюдает за данными о количестве инфицированных в Польше.
"Будем надеяться, что в апреле мы сможем объявить о запуске следующего этапа, или это будет на рубеже апреля и мая, посмотрим". - сказал официальный представитель правительства.
На вопрос о возможном открытии гостиниц Мюллер ответил, что это должно произойти в мае.
Следует отметить, что Украина и Польша почти одновременно зафиксировали первые случаи коронавируса в начале марта, и ответ стран на эпидемию часто сравнивают.
Как сообщалось, Польша не исключает отмены ослабления карантина, если число новых случаев заболевания значительно возрастет.
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