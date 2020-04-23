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Власти США рассматривают вариант помощи нефтяным компаниям в обмен на их активы
14:20 22.04.2020 |
Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант финансовой помощи нефтяным компаниям в обмен на доли государства в их собственности или запасах нефти, сообщило издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
"Этот план — один из нескольких возможных вариантов, рассматриваемых правительством на фоне исторического падения спроса на нефть, вызвавшего шок в энергетических компаниях США. Но он может столкнуться с вероятной оппозицией со стороны демократов Конгресса, выступающих против использования стимулирующего финансирования нефтяной промышленности", — отмечает WSJ.
Накануне Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны. Министр энергетики США Дэн Бруйетт при этом добавил, что рассматриваются все варианты действий для поддержки сектора.
Это объявление было сделано на следующий день после того, как цены на нефть в США упали ниже нуля впервые в истории. В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в США.
Сенат США тем временем принял пакет поддержки экономики почти на 0,5 триллиона долларов. Он был принят единогласно. Теперь его предстоит принять палате представителей и подписать Трампу. Законопроект выделяет 321 миллиард долларов на продолжение программы поддержки малого бизнеса, 60 миллиардов на программу помощи бизнесу при чрезвычайных ситуациях, 75 миллиардов на поддержку больниц и системы здравоохранения и 25 миллиардов на анализы на коронавирус.
Издание в связи с этим обращает внимание, что многие нефтяные компании опасаются, что они не подпадут под стимулирующие программы — большинство из них слишком велики, чтобы претендовать на кредиты для малого бизнеса, но из-за особенностей найма сотрудников не имеют и права на кредиты для крупных компаний.
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